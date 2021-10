Au retour de la trêve internationale, le PSG va recevoir Angers dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1 (20h45). Pour ce faire, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur ses internationaux sud américains, qui seront en train de jouer avec leur sélection le même soir, ni sur Sergio Ramos encore trop court physiquement. Une situation qui interroge… Pourtant, l’ancien entraîneur du PSG Luis Fernandez ne se fait aucun soucis pour le joueur.

« J’ai eu à connaître cette situation quand j’étais joueur. J’avais subi une opération du genou à la fin des années 80 et certaines rumeurs disaient que j’étais mort pour le football. Alors oui, c’est dur de revenir, mais je connais un peu Sergio Ramos. Il a fait ses débuts en professionnel quand j’étais entraîneur en Espagne. Il est fort mentalement et je ne peux pas croire qu’il ne va pas revenir et jouer avec le maillot du PSG. Et puis le club n’a pas pu se tromper, ils ont pris le maximum d’informations et il y a eu la visite médicale. En plus Ramos n’est pas un joueur fragile. »