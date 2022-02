Depuis mardi soir, Lionel Messi est sous le feu des critiques à la suite de sa prestation lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid (1-0) durant lequel il a vu son penalty stoppé par Courtois. Des critiques qui ne passent pas dans son pays. Mais des journalistes et consultants français prennent aussi sa défense. C’est le cas de Luis Fernandez.

« Je l’ai vu jouer au Barça. Il y avait de la rapidité, avec des contrôles-passes et ça enchaînait. Au PSG, ça porte le ballon dix fois. Comment vous voulez jouer avec lui ou le mettre en évidence ?, demande le consultant sur BeIN Sports. Quand Neymar est rentré, il a cassé des lignes avec sa vitesse. Laissez Messi tranquille. Jusqu’au bout du match contre le Real il a fait des bonnes passes alors qu’on nous dit qu’il est fatigué. Il n’est pas fatigué ce garçon. J’en entends des commentaires… Il a fait un très bon match. Avec le PSG, il a une ambition même si ça a été dur au début. Il a la Ligue des champions en tête et tout le monde veut lui apporter. Il faut le mettre dans le milieu derrière les attaquants. Il ne faut pas lui demander d’aller à droite ou à gauche. Que les mecs ne portent pas le ballon et lui donnent rapidement. »