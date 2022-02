Le PSG a pris une petite option sur les quarts de finale de la Ligue des Champions en s’imposant 1-0 face au Real Madrid. Et si la majorité des joueurs rouge et bleu ont brillé ce mardi soir, d’autres ont déçu. C’est notamment le cas de Lionel Messi qu’on attendait pourtant lors de ce genre d’échéances continentales.

Conséquence de quoi, la Pulga est sous le feu des critiques depuis ce mardi soir, lui qui a, par exemple, récolté la note de 3/10 par le journal L’Equipe. Un traitement médiatique qui a légèrement fait sortir de ses gonds Sergio Aguero, grand ami du numéro 30 parisien. L’Argentin, qui a récemment pris sa retraite du fait de soucis cardiaques, s’est insurgé contre la presse française dans un live Twitch : « Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c’est un ami, mais parce qu’il a joué fort. Il était bien et très actif. En France, les magazines et les journaux l’ont tué. Ce sont des connards. J’ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit : « Non, parce que je soutiens Leo Messi ». Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère. »