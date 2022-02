Blessé à la cheville contre Saint-Etienne le 28 novembre dernier, Neymar a fait son retour sur les terrains avec le PSG contre le Real Madrid mardi soir. Entré en jeu à la 73e minute, le Brésilien (30 ans) a semblé en forme et n’a pas hésité à aller au contact et s’est montré dangereux, avec notamment une passe décisive pour Kylian Mbappé. Le numéro 10 parisien avait expliqué à ses coéquipiers qu’il se sentait prêt à jouer 60 minutes face aux Madrilènes. Mais Mauricio Pochettino a préféré le laisser sur le banc et le faire entré en cours de match.

Mais selon les informations de Goal, l‘entraîneur du PSG a envisagé de titulariser Neymar « dont le travail de rééducation de sa cheville droite a été salué en interne« , explique le média sportif. La veille du match contre le Real, un proche du numéro 10 parisien a expliqué à Goal que sa cheville avait retrouvé une belle partie de son élasticité. Il avait d’ailleurs fixé le début de l’année 2022 pour atteindre son pic de forme. Son préparateur physique – Ricardo Rosa – « s’efforce toujours de faire en sorte que les pics de forme et de performance physique se situent aux périodes les plus importantes de l’année. C’est-à-dire durant la seconde partie de saison« , conclut Goal.