En s’imposant 2-0 contre le Real Madrid, Chelsea a confirmé son ballotage favorable et se retrouve en finale de la Ligue des champions pour un duel 100% anglais. Thiago Silva et Thomas Tuchel, ancien capitaine et ex-entraîneur du PSG, vont donc avoir l’opportunité de remporter l’UEFA Champions League 2020/2021.

“C’est spécial pour nous deux. Malheureusement, Paris n’a pas réussi à faire le boulot. C’était triste pour les joueurs, pour moi aussi. Mais nous, nous sommes contents ici“, a déclaré le défenseur brésilien (qui doit prolonger à Chelsea) au micro de RMC Sport (propos transcrits par l’AFP). “Ici, c’est différent : tous les week-ends on joue un match de Ligue des champions, et je pense qu’à la fin on est mieux préparés. C’est la démonstration aujourd’hui. […] Le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C’est difficile à expliquer, pour moi c’était triste, mais le plus important c’est qu’on soit contents ici avec Chelsea. C’est notre rêve aussi de gagner la Ligue des champions cette année. Mais ce n’est pas une revanche.”