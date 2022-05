Auteur d’un sans faute en championnat, le PSG Handball est officiellement devenu champion de France 2022 ce vendredi soir au Stade Pierre de Coubertin. Opposés à Montpellier, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score de 37 à 33 et ont enchaîné un 25e succès en autant de journées. Grâce à cette victoire, le club parisien a validé son 8e titre de champion d’affilée, le 9e de son histoire. Une performance non-négligeable, comme l’a rappelé le capitaine du PSG Handball, Luka Karabatic, via le site officiel du club.

« C’est jamais anodin (de gagner un nouveau titre), c’est vrai que ce n’est pas le premier mais on s’habitue jamais à gagner. Il faut jamais s’habituer, car cela demande beaucoup de travail au quotidien. C’est une vraie performance qu’on a réalisée en battant une belle équipe de Montpellier. On est heureux de remporter ce championnat, c’est important de savourer même si on a tous un peu la tête à Kiel. C’est une première récompense. »

Une semaine importante pour le PSG Handball

Après avoir validé officiellement ce titre de champion de France, le PSG Handball va enchaîner avec deux rendez-vous importants : la quart de finale aller de l’EHF Champions League face à Kiel (mercredi) et la demi-finale de Coupe de France face à Toulouse (samedi 14 mai). Deux matches importants, comme l’a indiqué Luka Karabatic. « De toutes façons on a d’autres objectifs qui arrivent rapidement avant le championnat qui est acquis. Là, maintenant, c’est focus sur l’EHF Champions League et ce match contre Kiel. On savait qu’ils (Montpellier) avaient été touchés lors du match de Coupe de France (large victoire du PSG 41-24, ndlr). Ils ont très bien joué en première mi-temps, mais on a su recoller et mettre un coup d’accélérateur. »