Handball – Le PSG champion pour la 8e fois de suite

Le PSG Handball jouait ce soir le choc de la 25e journée de Liqui Moly Starligue face à Montpellier. Une rencontre qui pouvait permettre aux coéquipiers de Nedim Remili de s’offrir le titre de champion de France, son huitième d’affilée et le neuvième de son histoire. Le début de match est à l’avantage des Montpelliérains qui arrive à prendre un léger avantage (3-5, 6e). Une avance qui va même monter à plus 4 au bout de 10 minutes de jeu (4-8). Un écart passera même à plus 6. Mais le PSG ne va pas craquer et réussir petit à petit à refaire son retard (13-16, 22e). Les Parisiens vont réussir à égaliser avant la mi-temps (17-17, 28e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité (18-18).

Lors du retour sur le parquet, le PSG Handball va accélérer et infliger un 4-0 à Montpellier en quatre minutes (22-18, 34e). Un écart qui va rester pendant la plus grande partie de la seconde période. Montpellier va réussir à revenir à trois buts à 11 minutes de la fin (32-29) mais les Parisiens, sous le regard d’Ander Herrera vont réussir à calmer le jeu et rapidement reprendre cinq buts d’avance (35-30, 56e). Lors de cette rencontre, Elohim Prandi en a profité pour marquer son 500e but en championnat. Après une frayeur en première période, les hommes de Raul Gonzalez s’imposent finalement dans ce choc (37-33) et empochent leur 25e victoire en 25 matches. Un 25e succès synonyme de huitième titre de champion de France consécutif, le neuvième de l’histoire du PSG Handball.