Le FC Chambly en forme avant d’affronter le PSG

Ce mercredi, le PSG a remporté son premier match de pré-saison en venant à bout du Mans (4-0) au Camp des Loges. Les hommes de Mauricio Pochettino poursuivront leur préparation ce samedi (11h sur PSG TV), toujours au Camp des Loges, face au FC Chambly. De son côté, le club de National 1 reste sur deux beaux succès face à à Versailles (1-0) et Sannois-Saint-Gratien (3-0). Après la victoire face au club de National 2, le coach des Camblysiens – Bruno Luzi – s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs.

“Cela a beau être des matches sans enjeux, cela récompense le travail aux entraînements et on emmagasine de la confiance. Par rapport à samedi (face à Versailles), on a tout de suite marqué après la pause sur le premier ballon. Je leur avais demandé d’essayer de remporter leur mi-temps après avoir tenu le score samedi dernier. C’est ce qu’ils ont fait de belle manière !“, a commenté Bruno Luzi dans des propos rapportés par Le Courrier Picard. “On joue deux équipes de Ligue 1 en quatre jours (Reims), dont le PSG ; ça va envoyer !”

Pour rappel après le match face à Chambly, le club de la capitale doit normalement disputer deux autres rencontres amicales face à Augsbourg (21 juillet) et le Genoa (24 juillet), à Orléans.