Madar : “Mbappé, je le préfère côté gauche”

Comme Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé sera titulaire ce soir (20h45, TF1) en équipe de France contre l’Ukraine (qualifications à la Coupe du monde 2022) et certainement à droite de l’équipe. Un poste qui n’est pas le sien au PSG. Car c’est à gauche que l’attaquant a ses “meilleures sensations” (dixit Deschamps). Pour Mickaël Madar, ancien attaquant passé par le PSG de 1999 à 2001, et consultant désormais chez Canal Plus, il faut installer Kylian Mbappé à gauche, même chez les Bleus.

“Moi, je le préfère côté gauche”, a commenté l’ancien attaquant lors du Late Football Club. “Quand je le vois au PSG, je le préfère côté gauche. Il s’y sent bien, peut rentrer axe pour enrouler le ballon, frapper. Je trouve qu’il a plus d’aisance et de facilités côté gauche. Maintenant, un côté ou l’autre, c’est beaucoup mieux que dans l’axe. Mbappé a besoin d’espace. S’ils veulent bâtir l’équipe de France autour de lui, ce n’est pas en tant qu’avant-centre. Les bonnes courses, les bons appuis, c’est côté gauche. Il a des repères.”

XI attendu de l’équipe de France : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kanté – Mbappé, Griezmann, Rabiot – Giroud.