Régulier dans ses performances au PSG, Moise Kean (21 ans) ne cesse de convaincre. A tel point qu’il devient quasiment inimaginable de voir l’international italien sous contrat avec Everton repartir en juin, au terme de son prêt sans option d’achat. Le journaliste de RTL Philippe Sanfourche estime que Moise Kean est devenu un élément très important au PSG, peut-être plus que Mauro Icardi.

“Les performances de Moise Kean, en Ligue des champions, il ramène de Turquie une victoire après un très mauvais début de compétition du PSG. Ce n’était pas rien. Je ne parle même pas de ses prestations à Barcelone, ou à Lyon dimanche dernier. Tout le monde l’a vu, si Di Maria, si Mbappé sont aussi bons, se créent autant de situations, ont autant d’espaces, c’est parce que cela a été initié, généré par le travail de Moise Kean. Il y a un peu du Cavani dans ce que fait Moise Kean. Il a une abnégation dans le replacement, une capacité à repartir tout de suite, avec une densité physique. Il apporte beaucoup de choses”, a commenté Philippe Sanfourche lors de l’EDS. “Son prix ? Plus le PSG manifestera de l’intérêt pour que cela aille plus loin, plus le prix va monter. C’est une évidence. Donc il n’y a rien de fait. Mais en tout cas, ça pose question sur le profil idéal d’attaquant au PSG. Et donc du peu de mobilité d’Icardi dans le trio.”