Quatre victoires et un nul (à Saint-Etienne pour le premier match de l’année), c’est le temps de passage de Mauricio Pochettino au PSG. De bons débuts même si le technicien argentin a encore besoin de temps pour façonner l’équipe. Attendre pour voir, c’est la position de Mickaël Madar, l’ancien attaquant devenu consultant. Et surtout ne pas s’emballer après la victoire 4-0 contre Montpellier vendredi soir.

“Sur ce match là, je trouve qu’il y a trop d’euphorie sur la prestation du PSG. On a joué contre une équipe de Montpellier qui n’est pas bien en ce moment, sans Delort, avec une blessure de Mollet, le gardien qui se fait expulser… cette équipe était vraiment amoindrie. Sur le premier quart d’heure de la seconde période, on a vu une possession de balle de 88% pour le PSG. Je suis donc partagé après ce match parce que l’adversaire était diminué. Après, je trouve qu’il y avait de bonnes intentions de la part du PSG, que les consignes étaient respectées. On essaie de jouer plus direct. Tout le monde essaie de défendre. Mais il faut relativiser. C’est un match qui a été rendu facile par Montpellier”, a commenté l’ancien attaquant parisien sur Canal Plus. “J’ai aimé aussi ce sens de l’attaque avec les cotés qui participent de façon systématique. On a vu Kurzawa, Marquinhos et Florenzi dans la surface adverse. Cela, on ne le voyait pas du temps de Tuchel. Il n’y avait pas de football avec lui. Il n’y avait pas de fond de jeu, il n’y avait rien ! “