Madar : « Pochettino est dans le déni »

Au terme d’un match une énième fois bien loin des attentes au niveau du jeu pratiqué, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul 0-0 sur le terrain de l’Olympique de Marseille ce dimanche en conclusion de la 11e journée de Ligue 1. Dès lors, déjà dans l’œil du cyclone depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino suscite toujours plus d’interrogations, surtout au vu des déclarations d’après match dont s’est fendu le technicien argentin.

En effet, l’ancien entraîneur des Spurs a expliqué que son équipe avait rendu une bonne copie alors même que le fond de jeu rouge et bleu reste bien faible au 26 octobre, soit dix mois depuis son intronisation. Et pour Mickaël Madar cela ne fait aucun doute : Mauricio Pochettino est dans le déni le plus complet : « Mauricio Pochettino nous dit qu’il est satisfait de son équipe, que voulez-vous qu’il dise d’autre ? Qu’il dise que son équipe a été nul ? Bien sûr que non. Il sait très bien qu’il n’y a aucune identité de jeu au PSG. Donc, il est dans le déni. Il nous dit, en plus, que novembre sera plus difficile… Avec ce qu’on a vu en octobre, je n’ose même pas imaginer ce qu’on peut avoir en novembre« , a exposé l’ancien parisien au micro du Late Football Club.