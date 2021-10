Le PSG s’est imposé pour la neuvième fois en dix matches de Ligue 1 cette saison contre Angers hier soir (2-1). Mais les joueurs de Mauricio Pochettino ont une nouvelle fois offert une prestation plus que moyenne à leurs supporters. Encore une fois mené au score, le PSG a dû attendre la toute fin de match pour l’emporter. Mickaël Madar ne comprend pas pourquoi les Rouge & Bleu ne jouent pas mieux.

« C’est de l’objectivité, quand vous regardez un match vous ne prenez pas parti. Je suis ancien parisien mais je ne prends pas parti. Un moment donné, il faut réagir. Moi, je n’en peux plus. C’est vrai qu’il y a des joueurs qui étaient absents mais arrêtez, s’offusque Madar sur le plateau du Late Football Club. Vous jouez Angers, même s’ils sont quatrièmes, il faut mettre quelques ingrédients quand même. Il faut courir un peu, demander le ballon, mettre de l’intensité, de l’agressivité. Mais là, il n’y a rien, on s’embête pendant tout le match. […]À un moment donné, Mbappé décide de jouer et quand il commence à jouer, ça change tout. Il a éclairé le match mais avant ça, il n’y a rien, rien.«