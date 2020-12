Mercredi prochain (21h sur la chaîne Téléfoot), le PSG disputera son premier match de l’année 2021 au Stade Geoffroy face à l’AS Saint-Etienne, dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui marquera également la première de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Pour son premier match en tant qu’entraîneur des Rouge et Bleu, l’Argentin de 48 ans fera face à une équipe qui a retrouvé un peu de confiance ces dernières semaines. Après un début de saison très compliquée, les hommes de Claude Puel (14e, 18 pts) ont remonté la pente en restant invaincus lors des six derniers matches (5 nuls et 1 victoire). Mais pour cette rencontre face aux Parisiens, les Verts ne pourront pas compter sur les deux milieux de terrains, Mahdi Camara (22 ans) et Yvan Neyou (23 ans), suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Deux joueurs importants de l’ASSE, qui ont participé à la quasi intégralité des 17 premiers matches de Ligue 1. Outre ces deux absences, Yvann Maçon, victime d’une rupture du ligament croisé en octobre dernier, sera logiquement forfait. Comme évoqué hier, les joueurs de l’AS Saint-Etienne ont repris le chemin de l’entraînement ce mercredi. Aujourd’hui, les Stéphanois ont poursuivi leur remise en forme avec du fractionné et une opposition à 11 contre 11.

De son côté, Le Progrès précise que Miguel Trauco et Timothée Kolodziejczak ont bénéficié de quelques jours supplémentaires “et seront de retour, a priori, samedi 2 janvier.” Enfin, les Verts voudront se renforcer en attaque (seulement 18 buts marqués en 17 matches de L1) lors de ce début de mercato (qui ouvre le 2 janvier). Ainsi, l’attaquant de Zamalek (Égypte), Mostafa Mohamed, devrait prochainement rejoindre l’effectif de l’AS Saint-Etienne. “Des membres du board stéphanois sont au Caire pour régler les derniers détails de la transaction”, précise RMC Sport sur son site internet.

Pour rappel, le PSG reprendra le chemin de l’entraînement le dimanche 3 janvier. Avant la trêve hivernale, le club de la capitale comptait 10 blessés dans son infirmerie (Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Neymar Jr, Pablo Sarabia et Mauro Icardi) avec des évolutions plus ou moins favorables pour un retour à la compétition face à l’AS Saint-Etienne. Pablo Sarabia avait notamment repris les séances collectives avant la rencontre face à Strasbourg.

