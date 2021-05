Mahrez : “Je pense que c’est mérité sur les deux matches”

Riyad Mahrez a été le bourreau du PSG lors de cette double confrontation en demi-finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. L’international algérien a marqué trois des quatre buts des Citizens. À l’issue de la rencontre, il a expliqué que son équipe méritait de se qualifier en finale sur l’ensemble des deux rencontres.

“Je pense que c’est mérité sur les deux matches, on mérite de passer, on a su être efficaces au moment où il fallait. On a été moyens en première période mais on a su relever le niveau ensuite, on peut mettre trois ou quatre buts, assure Mahrez sur RMC Sport 1. Après ils ont perdu leurs nerfs, ils ont pris un rouge, ça nous a un peu facilité la tâche. […]Marquer dans les grands matchs c’est ce qu’on veut quand on est footballeur. J’ai réussi à marquer trois buts sur les deux matchs, c’est bien pour l’équipe. On a été très solides comme je l’ai dit, on mérite de passer.“