Maignan : « Je suis persuadé que Chevalier va s’imposer au PSG »

Pointé du doigt ces derniers jours, le portier du PSG, Lucas Chevalier, peut compter sur le soutien de son compatriote Mike Maignan.

Cet été, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma suite à la non-prolongation de contrat du portier italien. Ainsi, le board parisien a rapidement trouvé son successeur en la personne de Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC. Cependant, le gardien de 23 ans fait face à ses premières critiques depuis quelques jours.

« C’est un jeune gardien avec beaucoup de choses devant lui »

Actuellement présent avec l’équipe de France durant ce rassemblement d’octobre, Lucas Chevalier a pu compter sur le soutien de son ancien coéquipier à Lille, Mike Maignan. Formé au PSG, le portier de l’AC Milan a tenu à défendre son collègue en conférence de presse ce dimanche, à la veille du match Islande / France : « Tout se fait naturellement avec Lucas, on échange beaucoup hors de la sélection. On est en contact. Ça fait partie de l’apprentissage. C’est un jeune gardien avec beaucoup de choses devant lui. Avec tout ce qu’il met au quotidien, je suis persuadé qu’il va s’imposer au PSG », a déclaré l’ancien portier parisien avant d’être questionné sur sa relation avec Lucas Chevalier. « Lucas est un jeune gardien qui a beaucoup de potentiel, un gros bosseur, très humble. On a une relation grand frère-petit frère. Le plus important, c’est le collectif. »