L’analyste vidéo de Courtois juge les premiers pas de Chevalier au PSG

Recruté cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier fait face à ses premières critiques. Pourtant, le Français a apporté un vrai plus au jeu de Luis Enrique.

Cet été, le PSG a pris une grande décision en se séparant de Gianluigi Donnarumma. Grand artisan de la victoire de Ligue des champions du PSG, le portier italien n’a pas prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu et a rejoint Manchester City. Pour remplacer son portier titulaire, le board parisien a jeté son dévolu sur Lucas Chevalier. Devenu gardien numéro un, l’international français est pointé du doigt depuis quelques jours.

« C’est vraiment le onzième homme »

Pourtant, le gardien de 23 ans a apporté une vraie plus-value dans le jeu demandé par Luis Enrique grâce à son jeu au pied, comme le rapporte l’analyste vidéo de Thibaut Courtois (Real Madrid), Thierry Barnerat, dans l’After Foot de RMC Sport. : « Je le trouve bon. Chevalier touche énormément de ballons, c’est vraiment le onzième homme. Il crée à chaque fois la supériorité numérique, dans l’ensemble des matchs, y compris lors de ses débuts contre Tottenham alors qu’il n’avait que quelques jours d’entraînement avec l’équipe. On ne voyait pas ça avant (avec Donnarumma). C’est vraiment un plus incroyable. C’est une volonté du coach. C’est clair que ce qui change pour Chevalier, c’est qu’à Lille il avait plus de sollicitations, donc c’était plus facile de rester dans le match. Aujourd’hui, il a très peu d’arrêts à faire mais il a une énorme sollicitation sur son jeu offensif (…) Contre Tottenham, il fait une erreur mais après il est décisif (lors de la séance de tirs au but). Quand on dit qu’il ne fait pas son job contre Barcelone, c’est une très mauvaise lecture. On doit regarder quand il peut être décisif. C’est là qu’on doit l’attendre, mais c’est encore trop tôt aujourd’hui pour voir s’il a un taux de performance sur la décision. On pourra faire ce bilan fin novembre. On a peu d’actions. »