Le mercato hivernal s’est lancé depuis 20 jours. Et outre le recrutement à proprement parler, c’est aussi le marché des joueurs libres qui intéresse. Dans cette optique, milan Skriniar se trouverait toujours sur les tablettes du PSG.

Le feuilleton liant Milan Skriniar au PSG ne parait nullement être sur le point de se conclure. Après le forcing parisien l’été dernier, ce dossier repart de plus belle depuis plusieurs jours au sein de la presse transalpine. En fin de contrat avec l’Inter dans six mois, le défenseur slovaque ne semble pas pressé de prolonger. Pire, la tendance tendrait plutôt vers un départ libre en juin. Une aubaine pour le club de la capitale ?

Le PSG toujours à l’affût

C’est Sky Sport qui a lancé le bal ce vendredi matin. Le média italien nous a ainsi expliqué que Milan Skriniar ne serait, pour l’heure, pas très chaud à l’idée de prolonger avec le club nerazzurri. Conséquence de quoi, un départ libre dans six mois est donc de plus en plus probable. L’Inter, de son côté, ne perdrait pas espoir et souhaiterait toujours convaincre son taulier de 27 ans d’apposer sa signature sur un nouveau bail. Une situation qui pourrait profiter au PSG, ajoute Relevo. En effet, selon cette source, l’écurie Rouge et Bleu se placerait comme le candidat le plus attentif au sein de ce dossier épineux. Qu’on se le dise, cette affaire ne risque pas de connaître son épilogue tout de suite et le PSG pourrait bien rafler la mise sans débourser la moindre indemnité de transfert. Ce qui serait un sacré pied de nez à l’Inter, qui a repoussé une offre francilienne de 55 millions d’euros, plus bonus, pour son joueur l’été dernier.

Un dossier sur le point de se conclure ?

(MAJ, 14h09) – Le Parisien y va également de ses informations. D’après le média francilien, un transfert de Milan Skriniar cet hiver est bien à exclure, comme on pouvait assez nettement s’en douter. Toutefois, comme révélé par la presse italienne et espagnole, le PSG est bien sur les rangs afin d’attirer le joueur libre cet été. Le club parisien serait même plutôt confiant quant à une conclusion positive dans ce dossier.

(MAJ, 14h51) – C’est au tour du journal L’Équipe de nous livrer ses informations concernant Milan Skriniar. Ce dernier aurait ainsi bel et bien refusé la dernière proposition en date de l’Inter pour une prolongation. Mieux, selon LÉ, le défenseur aurait même d’ores et déjà donné son accord verbal afin de rallier le PSG l’été prochain. L’Équipe nous indique même qu’un transfert cet hiver pourrait bien être dans les tuyaux d’ici la toute fin du mercato hivernal. Ce serait, en tout cas, une hypothèse jugée plausible par le board rouge et bleu. Et si cette transaction venait à devenir tangible, l’Inter pourrait tenter de sauver les meubles face au refus de son joueur, l’enveloppe allouée pour cette venue serait d’environ 10 à 15 millions d’euros.