Skriniar aurait repoussé l’offre de prolongation de l’Inter

L’été dernier, le PSG était à la recherche d’un défenseur central. Il avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais les dirigeants de l’Inter Milan s’étaient montrés exigeants et la piste n’a pas abouti. En fin de contrat en juin prochain, il aurait repoussé la dernière offre de prolongation de contrat.

Durant tout le mercato estival, le PSG a tenté de recruter Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale. Même s’il était lié avec l‘Inter Milan pour seulement un an, le club milanais s’est montré intransigeant dans les négociations, demandant pas moins de 80 millions d’euros pour le lâcher. Une somme trop élevée pour le PSG, qui était prêt à mettre jusqu’à 70 millions d’euros. Il n’y a pas eu d’accord et Skriniar est donc resté en Italie. Son club fait actuellement tout pour le prolonger alors que le PSG serait toujours intéressé par sa venue.

Une décision pas encore actée

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’international slovaque aurait repoussé la dernière offre de prolongation de contrat proposée par l’Inter. Le journaliste spécialiste du mercato explique tout de même que sa décision n’est pas définitive. Le club milanais, après ce refus, ne ferme tout de même pas la porte à son numéro 37 mais devrait pister des joueurs pour le remplacer si jamais il décide de ne pas prolonger. Les Nerazzurri ont fait une offre avec un salaire de 6 millions d’euros plus bonus qui pourrait lui faire atteindre les 6,5 millions d’euros mais la demande initiale de Skriniar était un salaire annuel de 8 millions d’euros, somme rédhibitoire pour l’Inter. Gianluca Di Marzio qui conclut en expliquant que Milan Skriniar va désormais évaluer les offres qui vont lui parvenir. Une information confirmée par Sky Sport Italia.