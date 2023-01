Pisté par le PSG depuis de longs mois, Milan Skriniar fait languir tout son monde. Le joueur aurait d’ailleurs transmis ses exigences financières au club parisien et à l’Inter.

Le dossier Milan Skriniar est bel et bien reparti. En fin de contrat en juin prochain, celui-ci aurait refusé la dernière proposition de prolongation de l’Inter. Une situation délicate pour les Nerazzurri, surtout qu’ils ont repoussé une offre du PSG estimée à 55 millions d’euros, hors bonus, l’été dernier pour leur élément.

Deux demandes différentes

Ce jour, plusieurs médias transalpins vont dans le même sens : Milan Skriniar serait plus proche de la sortie que de la prolongation. Dans l’Hexagone, Le Parisien et L’Équipe nous indiquent que le PSG serait toujours à l’affût et serait même confiant quant à une conclusion positive dans ce dossier. Le quotidien sportif a même été plus loin en affirmant qu’un accord verbal entre le joueur et le club de la capitale aurait d’ores et déjà été entériné.

Un accord démenti dans la foulée par Foot Mercato. Selon cette source, le défenseur slovaque de 27 ans se trouverait bel et bien entre Milan et Paris. En ce sens, il aurait d’ailleurs communiqué ses exigences à ces deux clubs. Des exigences qui varient d’un interlocuteur à l’autre. Car oui, FM nous explique que l’ancien joueur de la Sampdoria réclamerait 5 millions d’euros nets par saison à l’Inter, plus 15 millions d’euros de prime à la signature, tandis qu’il réclamerait pas moins de 9 millions d’euros au PSG, ainsi qu’une prime à la signature de 25 millions d’euros

RMC abonde dans le sens de FM : aucun accord n’aurait été conclu pour l’heure. Les discussions seraient, dans cette optique, toujours en cours. Mais le média ajoute que le PSG se place comme le grand favori dans la course à la signature de Milan Skriniar. Le joueur aurait grandement été séduit par le discours de Luis Campos lors de leurs échanges l’été dernier. Comme L’Équipe, RMC précise que le club de la capitale pourrait bien tenter sa chance cet hiver. Reste à voir si l’Inter, qui ne semble pas prêt d’abandonner ce dossier, sera ouvert à un éventuel transfert de Milan Skriniar