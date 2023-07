[MAJ] El Chadaille Bitshiabu à Leipzig, c’est fait à 99%

Le PSG a recruté deux joueurs évoluant en défense centrale cet été (Skriniar, Hernandez). Deux arrivées qui auront assurément un impact sur le temps de jeu d’El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier devrait quitter le club de la capitale pour prendre la direction de Leipzig.

Un nouveau titi parisien devrait quitter le navire PSG dans les prochains jours. El Chadaille Bitshiabu (18 ans), qui arrive en fin de contrat le 30 juin 2024 avec son club formateur, devrait prochainement prendre la direction de l’Allemagne. Lors du mercato estival, le PSG a recruté deux défenseurs centraux avec Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Avec la présence de Presnel Kimpembe et Marquinhos, le temps de jeu du longiligne (1m98) titi aurait eu du mal à décoller cette saison. Avec son gabarit hors normes, il avait déjà tapé dans l’oeil de plusieurs clubs avant qu’il ne signe son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu. Mais il avait décidé de devenir professionnel dans son club formateur. Avec l’équipe première, il a joué 16 matches toutes compétitions confondues. Dans les prochains jours, il ne devrait plus être un joueur du PSG.

Un transfert autour de 15-20 millions d’euros

Selon les informations de Fabrizio Romano, le défenseur central du PSG devrait bientôt rejoindre le RB Leipzig. Un accord serait quasiment conclu entre les deux parties pour le transfert du titi. Les pourparlers avancent vers les étapes finales des négociations. L’affaire est presque conclue, il ne resterait plus que des petits détails pour que cela devienne officiel. L’Equipe confirme les informations du spécialiste du mercato. Le quotidien sportif indique aussi que El Chadaille Bitshiabu était en pleine réflexion sur son avenir ces dernières semaines, le PSG souhaitant le prolonger et le prêter dans la foulée. Mais il aurait décidé de partir définitivement. Il pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d’euros conclut l’Equipe.

[MAJ10h40] Fabrizio Romano donne plus de détails sur la prochaine arrivée d’El Chadaille Bitshiabu à Leipzig. Le titi du PSG a donné à son accord pour rejoindre le club allemand. Le deal est fait à 99 % assure le spécialiste du mercato. Dans cette opération, le PSG devrait recevoir un peu plus de 15 millions d’euros.