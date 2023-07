Fort d’une belle saison au Celta Vigo, Gabriel Veiga attire beaucoup de convoitises en Europe. En plus du PSG, Manchester City, Liverpool, Barcelone ou encore le Real Madrid souhaitent enrôler l’espagnol. Une rude bataille dans laquelle Paris aurait pris de l’avance sur ses concurrents.

Annoncé comme une véritable pépite, Gabri Veiga est sur les tablettes du PSG. Après une saison à 11 buts et 4 passes décisives, l’espoir espagnol ne manque pas de sollicitations. Guardiola l’a ciblé comme renfort cet été, tout comme Liverpool en Premier League. Du côté de la Liga, le Real Madrid et Barcelone sont aussi sur les rangs du jeune milieu de terrain. Actuel demi-finaliste de l’Euro espoir avec la Roja, ce dernier est coté à 30M€ sur Transfermarkt. Cependant pour le débaucher il faudra payer la clause de libération à hauteur de 40M€. Malgré ça, Paris possède de solides arguments pour signer le joyau du Celta Vigo.

Le PSG fait la course en tête

Gabri Veiga est sous la bannière de Pini Zahavi, l’actuel agent de Neymar, déjà bien installé au PSG. Luis Campos part aussi avec un avantage conséquent : étant l’actuel conseiller sportif du PSG, il occupe également ce poste du coté du Celta Vigo (c’est l’avantage d’être freelance). Le Portugais connait donc parfaitement le joueur et pousserait pour sa venue du coté de la capitale française. Luis Enrique, coach annoncé du PSG, serait aussi un argument de poids dans la venue de l’espagnol. En effet comme l’indique le média FootMercato, les négociations entre les parties avanceraient positivement et rapidement, au point où l’état-major parisien souhaiterait même faire passer la visite médicale à Veiga d’ici la fin de semaine.

Gabri Veiga, le coup du mercato ?

Gabriel Veiga apporterait de la verticalité au milieu de terrain, profil qui manque cruellement au milieu parisien. Décisif 16 fois lors de la saison 22/23 avec le Celta Vigo, le relayeur espagnol fait parti des tout meilleurs en Europe dans ce registre. Veiga fait surtout progresser le jeu par le dribble et la course à l’inverse de son jeu de passe plutôt horizontal. Il aime se projeter dans le dernier tiers du terrain, en somme un joueur résolument offensif. Cependant il n’est pas du genre à gratter des ballons et réussir des actions défensives. Malgré son mètre 84 il est loin d’exceller dans les airs. Gabri Veiga semble coller au football de Luis Enrique, un relayeur fin techniquement et décisif malgré quelques lacunes sans ballon.

[MAJ 18h30] : L’information de FootMercato est confirmée par RMC Sport. Le Paris Saint-Germain discuterait bel et bien avec Gabri Veiga. Cependant aucune visite médicale ne serait prévue pour le moment.