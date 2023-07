Ce dimanche 2 juillet 2023, le PSG continue d’occuper la rubrique mercato. Voici notre résumé de la journée en terme d’actu autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

À la Une : Le PSG confiant dans le dossier Kang-In Lee

Le PSG s’est montré actif en ce début de mercato, même si rien n’a encore été officialisé. Dans les prochains six nouveaux joueurs pourraient faire leur apparition dans l’effectif des Rouge & Bleu. Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Lucas Hernandez et Kang-In Lee. Pour ce dernier, les négociations se poursuivent entre Majorque et les dirigeants parisiens. Ces derniers seraient confiants sur une issue positive dans ce dossier. Selon les informations de Fabrizio Romano, toutes les parties sont confiantes pour trouver un accord final. Il ne manquerait plus que la signature de l’international sud-coréen pour qu’il devienne officiellement parisien.

Le dossier chaud : Le Real Madrid pas en mesure de s’offrir Mbappé cet été ?

Comme la saison dernière, le dossier Kylian Mbappé sera l’un des feuilletons de l’été. En fin de contrat le 30 juin 2024, l’attaquant du PSG a fait savoir qu’il ne comptait pas lever son option de prolongation de contrat. Ses dirigeants ont été claire avec lui. Soit il prolonge soit il est vendu cet été. Et pour cette deuxième option, la piste la plus chaude se nomme Real Madrid. Mais selon Marca, le club madrilène ne pourrait pas s’aligner sur les demandes du PSG, qui réclame 200 millions d’euros, et celle du clan Mbappé. Le Real pourrait donc attendre 2024 pour le récupérer libre.

Joao Felix, pas une priorité pour le PSG

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG compte recruter un milieu offensif. Et dans cette optique, la priorité se nomme Bernardo Silva. Mais le nom d’un autre international portugais a été avancé ces derniers jours pour renforcer son secteur offensif, Joao Felix. Prêté à Chelsea l’hiver dernier, l’ancien du Benfica, va retourner à l’Atlético de Madrid. Mais il ne compte pas y rester et le club madrilène aimerait s’en séparer. Ce dimanche AS a fait un point sur ce dossier. Et si le joueur ne serait pas contre rejoindre le PSG, et que Luis Enrique apprécie son profil, le PSG n’ira sur ce dossier uniquement si Neymar devait quitter le club cet été. De son côté, Fabrizio Romano explique que la priorité dans le secteur offensif se nomme Bernardo Silva. Pour Joao Felix, il n’y a rien de concret.

Le PSG toujours dans la course pour Gonçalo Ramos

Le PSG compte aussi s’offrir un numéro 9 cet été. Dans cette optique, il pourrait relancer dans les prochains jours une vieille piste, celle menant à Gonçalo Ramos. Même s’il aimerait le conserver, le Benfica sait qu’il sera difficile de le faire. L’international portugais, auteur d’une très belle saison avec le champion du Portugal, serait donc dans le viseur du PSG mais également de Manchester United. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, il a une clause libératoire de 120 millions d’euros. Mais il pourrait partir pour moins.

Le Bayern prêt à abandonner la piste Harry Kane ?

Dans sa quête du numéro 9, le PSG piste aussi Harry Kane. Mais dans ce dossier, le Bayern Munich pointe aussi le bout de son nez. Il ne faut pas non plus négliger son club actuel, Tottenham. Ses dirigeants ne voudraient pas entendre parler d’un départ de l’international anglais, qui a encore un an de contrat. Selon Ben Jacobs, les Spurs auraient refusé une offre de 93 millions d’euros. Une intransigeance qui pourrait pousser les dirigeants bavarois à se pencher sur d’autres pistes.

La nouvelle tunique extérieure dévoilée

Enfin, le PSG a officialisé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Et comme les rumeurs l’indiquaient, il s’agit d’une tunique blanche avec une bande rouge et bleu à la verticale au niveau du sponsor.

