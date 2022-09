Plus les heures passent, plus le visage final du mercato du PSG prend définitivement forme. Ainsi, le club parisien vient d’officialiser les départs de Layvin Kurzawa, d’Abdou Diallo et d‘Idrissa Gueye coup sur coup. Carlos Soler, qui a paraphé son contrat ce jour dans les bureaux de la Factory, devrait être officialisé comme nouveau joueur rouge et bleu dans les prochains instants. Un épilogue que ne connaîtra nullement Milan Skriniar d’après les derniers échos.

Un dossier trop complexe ?

En effet, si la presse hexagonale se montrait assez positive, le PSG gardant espoir dans ce dossier selon certaines de ces sources, la presse transalpine avait, pour sa part, un tout autre son de cloche. Celui-ci est limpide, l’Inter ne vendra pas son futur capitaine lors de ce dernier jour de mercato. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano. Car oui, selon le journaliste, malgré l’ultime assaut parisien, les Nerazzurri restent particulièrement intransigeants : le marché milanais est bouclé, que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Un état de fait très problématique pour un club qui vient de laisser filer Abdou Diallo en prêt et qui ne possède désormais que très peu de cartouches dans ce secteur…

Le PSG pourrait retenter sa chance en janvier

[MAJ 19h00] Une information confirmée par L’Equipe. Le PSG ne devrait pas accueillir Milan Skriniar avant 23 heures ce jeudi. Malgré trois propositions des Rouge & Bleu, l’Inter a refusé de céder son défenseur slovaque. Ces derniers jours, le président Nasser al-Khelaïfi avait même pris en main ce dossier et était en contact direct avec son homologue milanais, Steven Zhang, mais sans succès. Face à ces différents refus, la direction parisienne avait envisagé d’autres solutions plus jeunes pour le poste d’axial droit, mais « les tarifs exigés ont vite refroidi les ardeurs », à l’image des demandes de l’AS Monaco pour Axel Disasi. Cependant, le dossier Milan Skriniar n’est pas totalement refermé. En effet, toujours selon L’Equipe, le PSG pourrait revenir à la charge en janvier prochain. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Nerazzurri, le Slovaque de 27 ans pourra s’engager où il le souhaite à partir de janvier 2023 et sans indemnité de transfert.