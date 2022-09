La liste des départs s’agrandit de plus en plus et les indésirables partent un à un. Un des derniers en date ? Layvin Kurzawa. En effet, le PSG et Fulham ont finalisé la transaction et le latéral gauche parisien s’est engagé avec Fulham dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Image : fulhamfc.com

Un prêt sans option d’achat

Le cas de Layvin Kurzawa était un dossier plus qu’embarrassant depuis deux saisons pour les dirigeants Rouge & Bleu. Le joueur de 29 ans – encore sous contrat jusqu’en 2024 – s’est donc officiellement engagé avec Fulham dans le cadre d’un prêt sec sans option d’achat. On rappelle qu’il n’a disputé aucune minute en championnat la saison dernière, en ce sens, l’ancien monégasque n’a pas été sacré champion de France 2022. Le latéral gauche devrait donc retrouver du temps de jeu sous les ordres de Marco Silva, l’entraîneur des Cottagers qui avait fait de sa venue une demande personnelle auprès de son club. Une transaction qui devrait ravir les supporters du Paris Saint-Germain tant le latéral gauche tricolore ne jouissait plus d’une belle cote sous les cieux parisiens. Sur son site officiel, le club de la capitale « souhaite à Layvin une très belle saison 2022-2023 avec le Fulham FC« .