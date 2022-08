Le PSG s’active pour renforcer son effectif dans les dernières heures du merato. Si Christophe Galtier a fait savoir publiquement que le club de la capitale attendait trois éléments supplémentaires, c’est un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur qui sont ciblés par Luis Campos et ses équipes. Concernant l’arrière garde, le nom de Milan Skriniar est associé au Paris Saint-Germain depuis le début du marché des transferts. Cependant, l’Inter Milan se montrant trop gourmand au goût des dirigeants parisiens, la direction Rouge & Bleu se serait tournée vers Axel Disasi. Le défenseur monégasque de 24 ans ne serait pas contre l’idée de rejoindre Paris, lui qui est natif de Gonesse dans le Val d’Oise. Cependant, selon les informations d’RMC Sport, le défenseur central se sent bien à Monaco et « n’ira pas au clash pour quitter le Rocher« .

Le PSG sait à quoi s’attendre

Si le Paris Saint-Germain souhaite aller au bout de cette opération, il faudra débourser la somme de 50 millions d’euros selon RMC Sport, et Goal. En effet, c’est la somme fixée par l’AS Monaco afin de libérer Axel Disasi de ses trois années de contrat restantes sur son bail. Notre confrère Marc Mechenoua affirme par ailleurs que le PSG n’a pour le moment pas fait d’offre concrète, et « cherche le meilleur montage » afin de réaliser ce transfert. Au-delà des négociations entre les deux clubs, Axel Disasi aurait déjà un accord avec le club de la capitale.