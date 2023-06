Pisté depuis plusieurs semaines par le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez devrait devenir un joueur de la capitale la saison prochaine. Après des négociations entamées il y a quelques jours, le transfert serait bouclé selon les informations de Marca. Le joueur serait même arrivé à Paris pour y passer sa visite médicale dès aujourd’hui.

C’est le dossier qui a fait la une de l’actualité du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Lucas Hernandez devrait devenir parisien dans les prochaines heures après quatre saisons passées au Bayern Munich. Alors que le club de la capitale avait entamé les négociations il y a quelques jours avec le club bavarois, sans réellement proposer d’offre, le PSG et le défenseur central avait déjà trouvé un accord. Le Marseillais souhaitait rejoindre Paris dès cet été, malgré les intentions du Bayern de le prolonger. Après une saison entachée de deux blessures, notamment une rupture des ligaments croisés qui l’a éloigné des terrains pendant 7 mois, le joueur s’était fait opéré en décembre, avait repris la course en mars sans rejouer, et d’après Le Parisien, il serait déjà apte à reprendre le jeu. Lucas Hernandez devrait être opérationnel pour accompagner sa nouvelle équipe dans sa tournée de pré saison au Japon à la fin du mois de juillet, de quoi redonner de l’envie au club de le signer coûte que coûte.

🚨 BREAKING : Lucas Hernandez serait à Paris ce jeudi pour passer sa visite médicale avec le PSG !

II devrait signer ce vendredi un contrat de 3 ans + 1 en option ✍️🇫🇷



[@marca] pic.twitter.com/Bi33AFw7F9

Visite médicale prévue aujourd’hui

Et la signature du Franco-Espagnol devrait arriver très vite, puisque selon Marca, Lucas Hernandez serait arrivé à Paris ce matin pour y passer sa visite médicale et y signer son contrat demain. Contrairement à ce qui était sorti ces derniers jours, le montant du transfert ne se situerai pas entre 30 et 40 millions, mais bel et bien entre 50 et 60 millions d’euros. Le joueur devrait signer un contrat de 3 ans, avec une année supplémentaire en option. Le champion du monde 2018 devrait donc devenir un Rouge & Bleu et évoluer pour la première fois de sa carrière en Ligue 1 Uber Eats, lui qui n’a connu que l’Atlético Madrid, don club formateur et le Bayern Munich depuis 2019. L’information se confirme à travers l’espace médiatique, Fabrizio Romano est allé de son fameux « Here We Go » et indique le montant du transfert serait de 48 à 50 millions d’euros, bonus compris. De son côté, Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, indique que le joueur passera bien sa visite médicale pour le PSG à l’hôpital américain, mais demain, juste avant de signer son contrat et que le montant serait de 47 millions d’euros. Enfin, Benjamin Quarez du Parisien affirme que la visite médicale aura lieu sur deux jours entre aujourd’hui et demain.

[MAJ 15h37] : Selon les informations de Christian Falk de Sport Bild, le transfert de Lucas Hernandez pourrait être officialisé ce vendredi.