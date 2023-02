[MAJ] Nouvelle réunion à venir pour Messi avec le PSG…

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait finalement quitter les Rouge & Bleu à l’issue de son bail.

Les prochaines semaines s’annoncent intenses au PSG. Dans une spirale négative, le club parisien devra vite se ressaisir pour aborder au mieux le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich (8 mars). Mais le board parisien devra également trancher sur l’avenir de Lionel Messi, dont le contrat prend fin en juin 2023. Si les dirigeants restent confiants pour une prolongation de La Pulga, aucun accord n’a encore abouti entre les différentes parties, comme le rapporte L’Equipe. Pourtant, la direction parisienne et le père du joueur, Jorge Messi, se sont rencontrés ce mercredi après-midi.

Mais à l’heure actuelle, le clan Messi n’accepte pas l’offre de prolongation de contrat d’une saison supplémentaire, « qui correspond à l’option figurant dans le contrat signé en août 2021 mais revisitée en raison des contraintes financières qui pèsent aujourd’hui sur le PSG. » Une autre rencontre, ailleurs qu’à Paris, aura lieu prochainement. Mais les portes ouvertes pour une prolongation se referment peu à peu. « Les discussions de l’automne avec Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi s’étaient pourtant bien déroulées, mais les positions n’étaient pas tout à fait alignées. » Et au fil des semaines, les positions semblaient s’éloigner. « Le PSG avait le sentiment que son interlocuteur cherchait à gagner du temps », précise L’E.

🚨🚨 | Lionel Messi est de moins en moins tenté de prolonger au PSG.



Le clan du joueur n’accepte pas,pour le moment, l’offre de prolongation de Paris 🇦🇷📉



📲 L’Equipe pic.twitter.com/2AYeu8PlEP — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 15, 2023

Messi tenté par l’Inter Miami

De son côté, l’entourage du joueur aurait profité de ce temps pour explorer d’autres pistes. Si un retour à Barcelone avait été envisagé par le joueur pour boucler la boucle, l’attaquant de 35 ans serait désormais tenté par une expérience en MLS et plus précisément à l’Inter Miami. Après avoir tout remporté en club et en sélection, le septuple Ballon d’Or « se laisse en tout cas peu à peu convaincre que son avenir n’est peut-être plus à Paris. » Déjà l’été dernier, l’Argentin avait des doutes sur son avenir chez les Rouge & Bleu. Le vainqueur de la Coupe du monde ne comprenait pas comment un club comme le PSG « pouvait revendiquer un projet dédié uniquement à Kylian Mbappé, aussi brillant que puisse être son jeune coéquipier. » Si l’ancien Barcelonais loue les qualités du Français et n’a aucun reproche à lui faire, il ne comprend pas comment un club de ce standing peut négliger les autres autour et surtout vouloir céder Neymar Jr à tout prix s’il veut remporter la Ligue des champions. « La proximité des deux Sud-Américains et leur complicité sur le terrain constitue un facteur qui a sans doute été oublié au moment où le PSG a poussé, en vain, le Brésilien vers la sortie. »

De nombreux éléments qui poussent Lionel Messi à envisager une nouvelle aventure loin de la capitale française. À cela s’ajoutent des résultats décevants et une ambiance dans le vestiaire qui s’est détériorée depuis la reprise post-Coupe du monde. « Une situation qu’il ne goûte guère », rapporte L’Equipe.

[MAJ 21h30] De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano confirme qu’il y a bien eu une rencontre entre le conseil d’administration du PSG et le clan Messi aujourd’hui. Dans ces négociations, la durée du contrat, le salaire et quelques détails supplémentaires doivent encore être convenus. Le journaliste ajoute que d’autres réunions sont prévues dans les semaines qui suivent.