Le président du PSG était plutôt discret ces dernières semaines dans les médias français, et ce, depuis les interviews données à la rentrée comme à l’accoutumée. Aujourd’hui, c’est au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes d’RMC que Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre la parole.

C’est en direct de Doha, au Qatar, où le président du PSG se trouve actuellement afin d’assister à la Coupe du Monde 2022 que Nasser Al-Khelaïfi a accordé un entretien à l’ancien numéro 25 du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen. Au micro d’RMC, le Qatari a abordé plusieurs sujets … Extraits choisis.

La prolongation de Messi

« Si on veut tous les deux qu’il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du Monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester« .

Mbappé est sous contrat …

« Exactement. Il a un contrat. Kylian est vraiment un des meilleurs joueurs aujourd’hui, c’est un grand joueur et comme humain, il est quelqu’un de magnifique« .

Des révélations dans cette Coupe du Monde, le PSG peut bouger eu mercato hivernal ?

« Ça dépend des blessures aujourd’hui. Ce mercato, c’est difficile pour nous. On ne peut pas dire ‘on veut signer’. Pour nous, on ne veut pas signer quelqu’un. Mais on ne cible pas un joueur mais si on a une opportunité, pourquoi pas« .

Argentine / France, la finale rêvée en tant que président du PSG ?

« J’avais trois joueurs en demi-finale avec Achraf Hakimi. Aujourd’hui, j’ai les deux meilleurs joueurs au monde, Kylian et Leo Messi. Chacun a marqué cinq buts. Le PSG a marqué 13 buts, on est le meilleur club de cette Coupe du Monde. En quart de finale, il y avait le plus grand nombre de joueurs de Ligue 1 avec la Premier League. Dans le foot français, on a de grands joueurs, de grandes équipes« .

Le cas Neymar ?

« La vérité, j’ai été très triste. Comme supporter, je voulais regarder Brésil-Argentine, comme vous, on attendait ce match, mais vraiment j’étais très triste, je sais tout ce qu’il a fait pour revenir quand il était blessé. Pour moi, le Brésil, c’était une des meilleures équipes ici. Neymar a fait le maximum, même plus que le maximum. Même avec nous, il a fait un super début de saison en club. J’espère le voir revenir… Ce n’est pas facile pour lui. J’ai parlé avec lui, j’ai parlé avec les coachs, du moral. J’ai parlé avec lui, il était triste, très triste. J’ai parlé avec son père aussi. C’est très dur pour lui« .

Un entretien à retrouver en intégralité sur le site d’RMC Sport.