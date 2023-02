Les derniers détails de l’état de forme de Mbappé

Son retour n’a pas suffi au PSG pour renverser le Bayern Munich hier soir. Kylian Mbappé est rentré à la 53e minute et a vu deux de ses buts refusés. De son côté, le Bayern ressort vainqueur de sa confrontation face au club de la capitale. En s’imposant un but à zéro, les hommes de Julian Nageslmann repartent avec une option avant le match retour qui aura lieu à l’Allianz Arena le 8 mars prochain. L’attaquant français a envoyé un message fort après son retour de blessure et le PSG devra conserver au mieux sa star avant le match retour.

« Des sensations satisfaisantes » à l’entraînement du jour

Même s’il s’est montré dangereux hier soir, Mbappé n’était pas forcément à 100% de ses moyens puisqu’il est revenu plus tôt que prévu. Annoncé absent pour trois semaines le 2 février, le joueur de 24 ans a déjoué les pronostics en revenant avec une semaine d’avance. Au lendemain de la défaite, le journal L’Équipe donne quelques éléments sur l’état de forme du champion du monde 2018. Ses sensations étaient satisfaisantes à l’entraînement, explique le journal. Mbappé a bien encaissé sa reprise mais le club est conscient qu’il faudra être irréprochable sur la gestion de son joueur. Le club de la capitale veut se montrer prudent pour éviter toute rechute, ajoute L’Équipe.

L’attaquant parisien devrait « effectuer une montée en charge progressive ces trois prochaines semaines », tout en sachant que le PSG aura trois matchs de Ligue 1 avant de s’envoler pour Munich. Les Rouge & Bleu joueront dès ce dimanche face à Lille; Une revanche contre l’OM le 26 février et une opposition face à Nantes, quatre jours avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Christophe Galtier devra donc être prudent pour récupérer un Kylian Mbappé à 100% de ses moyens.