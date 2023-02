PSG / Bayern – L’infructueux duo Neymar- Messi en chiffres

Ce mardi soir, la Ligue des Champions reprenait ses droits à l’occasion des huitièmes de finale de la compétition continentale. Le PSG et le Bayern devaient donc en découdre sur la pelouse du Parc des Princes afin de prendre un avantage en vue du match retour dans trois semaines.

Et en termes d’avantage, c’est bel et bien le Bayern Munich qui s’en tire le mieux. Car oui, les visiteurs se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but du titi parisien Kingsley Coman. Malgré un sursaut lors de la dernière demi-heure, les hommes de Christophe Galtier ont été impuissants face à des Bavarois pourtant loin d’être exceptionnels. Un état de fait incarné par un duo composé de Neymar Jr et de Lionel Messi.

Un déchet dans le jeu trop important

En l’absence de Kylian Mbappé, les deux hommes portaient ainsi l’attaque rouge et bleu. Et force est de constater que cela n’a pas vraiment été fructueux, loin s’en faut. Avec très peu de différences ou d’occasions créées, ce duo a donc clairement déçu. Il n’y a qu’à voir les statistiques mises en exergues par l’excellent compte Paris Stats-Germain sur Twitter de Neymar ou de Lionel Messi pour s’en rendre compte.

📊Les stats de Messi lors de #PSGFCB (0-1) :

🏹2 tirs 🥈, contrés

👟79 ballons 🥈

🔑1 passe clé 🥇

⛹️‍♂️4 dribbles réussis sur 7 🥈

⚔️9 duels gagnés sur 15 🥈

🪃5 ballons récupérés

🔍17 ballons perdus 🥇

🚑5 fautes subies 🥇 — Paris Stats Germain (@ParisStats) February 14, 2023

Le PSG n’a pris sa chance qu’à huit reprises durant cette partie. Lionel Messi (2) et Neymar Jr (3) concentrent la majorité de ces frappes au but. Problème, malgré ce taux assez bas, c’est surtout l’imprécision qui est à souligner avec deux petites frappes cadrées. Inefficacité dans la provocation balle aux pieds également puisque la Pulga n’a réussi qu’un peu plus de la moitié de ses tentatives dans ce domaine (4 sur 7). Pour sa part, l’ancien joueur de Santos a été plus en réussite avec un 3 sur4. Là où le bat a notamment blessé, c’est dans le pourcentage de duels remportés par les deux joueurs franciliens : 9 sur 15 pour le premier cité, 5 sur 12 pour le second. Ajoutez à cela un nombre de sphères perdues très conséquent, 17 pour Messi et 16 pour Neymar, et vous comprenez que la copie rendue a été plus que moyenne.