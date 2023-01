Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Ces derniers jours, on parle d’un accord proche pour une prolongation de contrat d’un an. Intéressé par le passé, l’Inter Miami penserait toujours à l’international argentin.

Lionel Messi a retrouvé son niveau sous le maillot du PSG pour sa deuxième saison à Paris. Le champion du Monde argentin est l’un des meilleurs parisiens cette saison (19 matches, 12 buts, 14 passes décisives). En fin de contrat le 30 juin 2023, La Pulga se sent bien à Paris et serait proche de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu d’un an, soit jusqu’en juin 2024. Également intéressé par l’ancien joueur du FC Barcelone, l’Inter Miami n’aurait pas abandonné la piste.

« Messi à l’Inter Miami ? » Je crois que cela pourrait arriver »

Phil Neville, manager de la franchise de MLS a été questionné sur une possible arrivée du numéro 30 du PSG à l’Inter Miami. Et ce dernier n’a pas fermé la porte. « N’importe quel accord pour un DP (Designated Player, chaque équipe de MLS peut compter un joueur sortant du cadre du salary cap, ndlr) de ce niveau, c’est compliqué. Ça prend du temps. Pourquoi pas? Je crois que cela pourrait arriver, lance l’entraîneur dans des propos relayés par RMC Sport. Les joueurs du monde entier considèrent la MLS comme une grande ligue. Si Messi vient, je serais heureux car j’aime jouer avec les meilleurs et apprendre d’eux. »