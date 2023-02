Après trois défaites de rang, Christophe Galtier voit sa position être menacée et devra vite réagir lors des deux prochaines rencontres.

Arrivé à l’été 2022 avec Luis Campos, Christophe Galtier devait être l’un des visages de la nouvelle ère annoncée par Nasser al-Khelaïfi. Après une première partie de saison bien menée, l’entraîneur français vit ses premières heures compliquées dans la capitale française. Et pour cause, depuis le retour à la compétition en janvier 2023, les Rouge & Bleu ont connu la défaite à cinq reprises, dont trois d’affilée face à l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco et le Bayern Munich, soit la pire série de l’ère QSI depuis 2011. Une spirale négative qui fragilise donc la position de Christophe Galtier, comme le rapporte Le Parisien. En effet, une quatrième défaite d’affilée « serait un problème pour l’actionnaire, qui demanderait du changement. » Soutenu par les cadres, le coach parisien sait que les deux prochains résultats seront scrutés de près, notamment le prochain Classique face à l’Olympique de Marseille en championnat (26 février). « Là encore, une défaite viendrait obscurcir l’horizon. »

Le manque d’ambition dans le jeu pointé du doigt

Au sein de l’état major parisien, certains pointent notamment la manière de jouer de l’équipe. La première période contre le Bayern Munich a été jugée comme un manque d’ambition, malgré une deuxième acte de meilleur qualité grâce notamment aux changements opérés avec l’entrée de Kylian Mbappé. Deux succès lors des prochains matches de Ligue 1 permettraient aux Parisiens d’aborder plus sereinement le match retour face aux Bavarois (8 mars). Reste désormais à comprendre cette baisse de résultats depuis la reprise post-Coupe du monde. Le Mondial en pleine saison ? Le manque de professionnalisme de certains joueurs ? Le recrutement raté ? Au club, on se demande par exemple comment Vitinha a pu passer d’une super recrue à un joueur sans influence au milieu de terrain. Même si Christophe Galtier n’est pas l’unique responsable des maux actuels, le coach de 56 ans est dans le viseur de ses dirigeants.

Zidane, le rêve de l’Emir

Depuis son arrivée en 2011, QSI n’a limogé que deux entraîneurs en cours de saison : Antoine Kombouaré et Thomas Tuchel. De plus, la situation de Christophe Galtier est liée à celle de Luis Campos, car les deux hommes fonctionnent en binôme. De son côté, l’Emir du Qatar a un rêve : voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Des contacts entre les deux parties ont été noués depuis 18 mois, cependant le technicien français avait finalement donné sa priorité à l’Equipe de France. Mais depuis, Didier Deschamps a prolongé son contrat chez les Bleus jusqu’en 2026.