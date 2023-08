Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG s’est séparé de différents éléments de son effectif, et devrait poursuivre dans ce sens. En effet, le prochain sur la liste pourrait être Hugo Ekitike. S’il n’est jamais parvenu à s’imposer sous les cieux parisiens, l’ancien du Stade de Reims pourrait rebondir à Londres.

Arrivé au Paris Saint-Germain au cours du mercato estival 2022, Hugo Ekitike n’est jamais parvenu à se faire une place dans le vestiaire Rouge & Bleu. Pour sa première saison en tant que parisien, l’attaquant de 21 ans a disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues, inscrit 4 buts et fait 4 passes décisives. Sous les ordres de Christophe Galtier, le numéro 44 du PSG a légitimement tout le mal du monde à bousculer la hiérarchie instaurée avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Avec l’arrivée de Luis Enrique, le Brésilien et l’Argentin ont quitté le club de la capitale, mais le secteur offensif parisien s’est renforcé avec les arrivée de Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et la potentille arrivée de Randal Kolo Muani. Assez d’arguments pour qu’Hugo Ekitike comprenne que le chemin de l’attaque parisienne devrait être bouché. En ce sens, un départ pourrait se dessiner pour l’ancien du Stade de Reims.

Selon les derniers échos de la presse et notamment de notre confrère d’RMC Sport, Fabrice Hawkins, plusieurs clubs sont dans la course pour s’attacher les services d’Hugo Ekitike : AC Milan, Francfort et West Ham. Les informations de L’Equipe en ce lundi vont dans le même sens, et plus loin. En effet, West Ham serait sur le point de concrétiser les discussions avec le Paris Saint-Germain en faisant une offre de prêt avec option d’achat, dans les prochains jours, à 35 millions d’euros. Toujours selon L’Equipe, l’option d’achat est « très facilement atteignable« . A noter que dans les négociations avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani, « le Paris Saint-Germain a proposé au joueur et à son entourage de rejoindre l’Eintracht Francfort« .

(MAJ, 19h40) Le Parisiens confirme ces informations en ajoutant que le prêt que proposerait West Ham pourrait finalement être assorti d’une obligation d’achat et non une option. Ce qui pourrait grandement faciliter les pourparlers. L’Eintracht Francfort ne compterait, pour sa part, nullement se faire damer le pion. Un rendez-vous serait ainsi programmé entre les agents du joueur et le club allemands dans les jours à venir. LP précise, une nouvelle fois, que ce potentiel transfert ne devrait pas être lié à celui de Randal Kolo Muani.