Mateja Kezman, agent de Milinkovic-Savic, sort du silence

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Sergej Milinkovic-Savic agite la presse italienne. Après sept ans sous le maillot de la Lazio de Rome, l’international serbe pourrait quitter la capitale italienne cet été. Trois clubs seraient intéressés par son profil, Manchester United, le PSG et la Juventus Turin. La Lazio serait prête à le laisser partir, mais pas à n’importe quel prix, 70 millions d’euros. Pour l’instant, aucunes discussions n’ont été entamées avec aucun club selon les derniers échos de la presse transalpine.

Il y a quelques jours, on a prêté à son agent – Mateja Kezman – un souhait de Milinkovic-Savic de rejoindre Manchester United. L’ancien parisien a tenu à démentir cette rumeur. « C’est une super fake news, dénonce Kezman pour Tuttojuve.com. Je n’ai jamais donné d’interviews ces dernières semaines, certains journalistes sont vraiment incroyables ! Je suis très en colère, c’est un manque de respect envers moi, Sergej et la Lazio. »On lui a aussi attribué le fait qu’il disait négocier avec le PSG. L’ancien attaquant a indiqué que c’était faux et qu’il n’a jamais dit ça.