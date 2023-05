Malgré son retour à l’entraînement, Messi devrait partir du club

Tous les médias n’ont qu’un nom à la bouche depuis plusieurs jours : Messi. Après son voyage express en Arabie saoudite, Lionel Messi a été sanctionné par le club de la capitale. Il a fait son retour ce lundi 8 mai à l’entraînement. Et malgré la paix qui a fait son retour entre les deux parties, l’attaquant argentin devrait tout de même partir du club en fin de saison.

Ses excuses ont fait changer d’avis le club à propos de la sanction

Après ses excuses auprès du club sur les réseaux sociaux, Lionel Messi a été gracié par les hautes sphères du PSG. Malgré son passage en Arabie saoudite pour cause de partenariat entre la star et le pays en question, le club n’a pas tout apprécié ce voyage. Mais comme l’indique Le Parisien, les nombreux échanges entre les deux parties ont permis d’apaiser les tensions et de repartir sur de bonnes bases. Le média français ajoute qu’il est prévu que le joueur reprenne l’entraînement avec le groupe dès demain à 11h. Il pourra donc jouer contre Ajaccio ce samedi. Mais Le Parisien explique que malgré les excuses du joueurs, il devrait tout de même plier bagage à la fin de la saison. L’accord de principe conclu en décembre dernier n’a pas suffit et quelques divergences ont pris place dans les négociations ces derniers mois. Lionel Messi peut prendre la direction de l’Arabie saoudite, hypothèse la plus probable à ce jour.

À voir aussi : La stratégie de l’Arabie saoudite pour attirer Lionel Messi