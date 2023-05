La semaine dernière, Lionel Messi avait défrayé la chronique en se rendant en Arabie saoudite pour un voyage promotionnel sans prévenir le PSG. L’Argentin avait été suspendu pour deux semaines.

Lionel Messi est ambassadeur de l’Arabie saoudite. Dans ce cadre, il devait se rendre dans le Pays du Golfe. Un voyage qu’il aurait déjà repoussé deux fois. Lundi dernier, il s’est donc rendu avec sa famille en Arabie saoudite. Mais il n’avait pas eu l’autorisation du PSG. Après la défaite contre Lorient, Christophe Galtier avait programmé un entraînement. La Pulga a donc raté cette séance et a été suspendue pour ça. Il ne s’est pas entraîné de la semaine et a manqué la rencontre contre Troyes hier (1-3). Vendredi, il est sorti du silence en postant une vidéo sur ses réseaux sociaux pour s’excuser, expliquant qu’il pensait qu’il n’y aurait pas d’entraînement au lendemain du match, comme c’est très souvent le cas. Il a aussi expliqué qu’il ne pouvait décaler une nouvelle fois ce voyage.

Présent au Camp des Loges

Alors que les médias parlaient d’une suspension de 15 jours, le numéro 30 du PSG a fait son retour à l’entraînement ce lundi matin comme l’ont dévoilé les Rouge & Bleu sur leur compte twitter. L’Argentin (35 ans) était pratiquement seul à l’entraînement puisque ce lundi était un jour de repos pour les Parisiens. Nordi Mukiele et Nuno Mendes, en phase de reprise médicale et Hugo Ekitike, titulaire contre Troyes, étaient aussi présents au Camp des Loges. RMC Sport a dévoilé les coulisses de ce retour surprise au centre d’entraînement parisien. « Cette reprise, presque en individuel au centre Ooredoo, n’a surpris personne au niveau de la direction du PSG. Suite à des échanges, cela a été acté entre les deux parties. » Le média sportif indique que Lionel Messi devrait bien participer aux séances d’entraînement prévues cette semaine. Un retour plus rapide qui peut s’expliquer par la vidéo d’excuse de l’international argentin, un message bien accueilli au PSG fait savoir RMC Sport. « Un apaisement des relations aussi dans la dernière ligne droite vers l’obtention d’un onzième titre de champion de France. » Malgré ça, il devrait tout de même quitter le PSG à l’issue de son contrat. Le média sportif qui conclut en indiquant que le doute persiste toujours sur sa possible présence contre Ajaccio samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360). « Pour l’heure, au club, personne n’ose se prononcer. » De leur côté, l’Equipe et Le Parisien confirment que sa sanction a été réduite après sa vidéo d’excuse et qu’il participera bien aux séances d’entraînements de cette semaine. Les deux quotidiens indiquent que Lionel Messi sera éligible pour le match contre Ajaccio au Parc des Princes ce week-end.

🚨🚨 Leo Messi est de retour à l’entraînement ✔️🇦🇷 📸 @PSG_inside pic.twitter.com/JZTcYDwAPI — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 8, 2023

Un projet complètement fou d’Al Hilal pour le convaincre de signer

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi ne devrait pas, sauf énorme retournement de situation, être à Paris la saison prochaine. D’après les dernières rumeurs, trois clubs sont susceptibles de l’accueillir, le FC Barcelone, l’Inter Miami et Al Hilal. Pour le convaincre de venir jouer en Arabie saoudite, ce dernier serait prêt à faire quelques choses de complètement fou. Selon les informations de Mohamed Bouhafsi, Al Hilal aurait fait une offre à Jordi Alba et Sergio Busquets, ses deux anciens coéquipiers au Barça, et serait sur le point d’en faire une à Marco Verratti pour convaincre Lionel Messi de signer chez eux. « Du jamais vu dans le football« , explique le journaliste.

