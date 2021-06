Riolo sur le transfert d’Hakimi : “le PSG surpaye tout”

Après Georginio Wijnaldum, le PSG est sur le point de faire signer deux nouveaux joueurs avec Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Ce dernier devrait signer un contrat de 5 ans et les Rouge & Bleu débourser 70 millions d’euros bonus compris pour l’international marocain. Pour Daniel Riolo, le futur transfert de l’ancien du Borussia Dortmund est surpayé.

“Les discussions sont très avancées ? À partir du moment où tu mets les tarifs que met le PSG, ça vient toujours. Un latéral à 70 millions d’euros, c’est bon… Qu’on estime que ce soit bien ou pas, le PSG surpaye tout, en salaire et en transfert, s’emporte le polémiste sur RMC. Le Fair-Play Financier n’existe plus puisque l’UEFA a gagné et le PSG a obtenu en sous-main qu’il n’y ait plus de Fair-Play Financier. C’est surpayé dans le contexte actuel, c’est aberrant !“