Holveck : “C’est sûr que si Camavinga ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ”

Vainqueur du Trophée des Champions et de la Coupe de France, 2e de Ligue 1 à un point du champion lillois et demi-finalistes de la Ligue des champions, voici le bilan de la saison 2020-2021 du PSG. Si le club de la capitale peut s’appuyer sur quelques valeurs sûres dans son effectif, il devra cependant se renforcer à certains postes dont au milieu de terrain. Et depuis plusieurs mois, la rumeur Eduardo Camavinga prend de l’ampleur. Selon certains médias, le PSG est un concurrent sérieux pour s’attacher les services du milieu de terrain du Stade Rennais. De plus, le contrat du joueur de 18 ans prendra fin en juin 2022. Présent en conférence de presse ce lundi, le président rennais, Nicolas Holveck, a entrouvert légèrement la possibilité d’un départ de son joueur, mais sa priorité reste une prolongation de l’international français.

“Si Eduardo peut faire une saison de plus au Stade rennais, on va pas s’en priver (…) C’est sûr que s’il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ. Mais la priorité, c’est la prolongation. Tout le monde attendait la fin de saison pour savoir où on serait (Rennes disputera la Ligue Europa la saison prochaine)”, a déclaré Nicolas Holveck, dans des propos rapportés par RMC Sport. “On a des appels récurrents, tous les 15 jours à peu près. Maintenant on va vraiment s’assoir avec eux (Camavinga et son agent Jonathan Barnett) et on va voir ce qu’on peut faire. On n’a reçu aucune offre pour aucun joueur. Il faut être lucide. Le mercato de cet été va être très très compliqué.”