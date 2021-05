Mancini : “J’ai parlé à Marco, et il est aussi confiant”

Blessé à l’entraînement, Marco Verratti souffre d’une “lésion du collatéral médial du genou droit” et sera absent des terrains entre quatre et six semaines. D’ores et déjà forfait pour la fin de saison avec le PSG, le milieu de terrain (28 ans) devrait tout de même pouvoir tenir sa place avec l’Italie durant l’Euro 2020 (en 2021). Hier, la Gazzetta dello Sport indiquait que le joueur et le sélectionneur de la Squadra Azzura – Roberto Mancini – se montraient confiants pour une participation du Petit Hibou à l’Euro, qui débute le 11 juin prochain. Ce jeudi, Mancini a été interrogé au sujet du Parisien par Sky Sport Italia et a confirmé sa confiance. “La blessure n’est pas anodine, mais on a encore un mois devant nous. Je suis assez confiant. J’ai parlé à Marco, et il l’est aussi.”