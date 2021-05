Touché à l’entraînement avant le match à Rennes, Marco Verratti souffre d’une lésion du collatéral médial du genou droit comme l’a dévoilé le PSG dans un communiqué médical hier après-midi. L’indisponibilité du Petit Hibou est estimée entre quatre et six semaines. Il est donc forfait pour la fin de saison du PSG mais est aussi incertain pour l’Euro qui commence dans pile un mois. Mais du côté de L’Italie, du sélectionneur – Roberto Mancini – et du joueur lui-même, ont se montre optimiste au moment de parler d’une participation à l’Euro cet été selon les informations de la Gazzetta dello Sport. “Marco Verratti va désormais se reposer pendant une semaine, avant de reprendre avec des premiers exercices d’entraînement“, indique le quotidien transalpin qui indique que Verratti manquera les deux matches amicaux de préparation de la Squadra Azzura contre Saint-Marin et la République Tchèque. S’il n’est pas apte à jouer contre la Turquie (11 juin), premier match de l’Italie à l’Euro, Stefano Sensi et Manuel Locatelli sont les possibilités pour le remplacer. Mais une chose est sûre, Marco Verratti sera bien présent dans la liste des 26 Italiens pour l’Euro.