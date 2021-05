Neymar sixième sportif le mieux payé en 2021 (Forbes)

Neymar est une superstar mondial. En plus de son talent sur le terrain, le Brésilien (29 ans) est aussi l’égérie de plusieurs marques reconnues mondialement. Comme chaque année, Forbes dévoile son top 10 des sportifs les mieux payés au monde. Et dans ce top 10, un seul joueur du PSG, Neymar à la sixième place avec des revenus (salaires + contrats publicitaires) de 79 millions d’euros. Le classement est dominé par Conor McGregor, la star du MMA avec 149 millions d’euros. Les deux extraterrestres du football mondial, Lionel Messi (2e, 108 millions d’euros) et Cristiano Ronaldo (3e, 99 millions d’euros) complètent le podium.

Le Top 10 des sportifs les mieux payés du monde

1- Conor McGregor – 149 millions d’euros

2- Lionel Messi – 108 millions d’euros

3- Cristiano Ronaldo – 99 millions d’euros

4- Dak Prescott – 89 millions d’euros

5- LeBron James – 80 millions d’euros

6- Neymar – 79 millions d’euros

7- Roger Federer – 75 millions d’euros

8- Lewis Hamilton – 68 millions d’euros

9- Tom Brady – 63 millions d’euros

10 – Kevin Durant – 62 millions d’euros