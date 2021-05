Le point médical : saison terminée pour Verratti et Kurzawa

Comme avant chaque match, le PSG dévoile son point médical. Ce mardi, ce dernier concerne notamment Marco Verratti et Layvin Kurzawa. Blessés à l’entraînement pour l’Italien et contre Rennes pour le Français, les deux joueurs ne reviendront pas cette saison sur le terrain. Le numéro 6 parisien souffre d’une “lésion du collatéral médial du genou droit” et son indisponibilité est estimée entre quatre et six semaines. En ce qui concerne le latéral gauche, il souffre d’une “entorse de la cheville, lésion du syndesmose” et son indisponibilité s’élève à quatre semaines. Touché au mollet depuis le match aller contre Manchester City, Kylian Mbappé pourra lui faire son retour contre le MHSC.

Le point médical du PSG

Indisponibles

Marco Verratti : lésion du collatéral médial du genou droit, l’indisponibilité est évaluée entre 4 et 6 semaines selon l’évolution.

Layvin Kurzawa : entorse de la cheville, lésion du syndesmose, indisponibilité de 4 semaines à prévoir.

Juan Bernat : continue son protocole de reprise.

Alexandre Letellier : continue son protocole de reprise suite à sa fracture à un doigt de la main gauche.

Suspendus

Presnel Kimpembe

Ander Herrera