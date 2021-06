Mancini : “Kean a d’énormes qualités qu’il peut améliorer”

Ce soir à 21h (M6 et beIN SPORTS), l’Italie affrontera l’Autriche – à Wembley – à l’occasion des 8es de finale de l’Euro. Conquérante lors de la phase de groupes (3 victoires, 7 buts et 0 encaissé), la Nazionale pourra s’appuyer sur un groupe solide pour tenter d’accéder aux quarts de finale de la compétition. Roberto Mancini pourra notamment compter sur Marco Verratti, auteur d’un match remarqué face au Pays de Galles (1-0) pour son retour à la compétition. Et face aux Autrichiens, le joueur du PSG partirait avec un léger avantage sur Manuel Locatelli afin de débuter cette rencontre. Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur italien n’a pas voulu donner de précision au sujet du joueur qui évoluera aux côtés de Nicoló Barella et Jorginho.

“Nous avons un beau problème avec la présence de deux joueurs au même poste et en pleine forme. Donc je pense que nous ne pouvons pas nous tromper, la titularisation de l’un ou l’autre ne changerait pas grand-chose (…) Nous sommes calmes, nous pouvons compter sur de bons joueurs. Celui qui jouera continuera à faire ce qu’il a fait jusqu’à présent. Attendons demain (samedi) pour avoir des doutes, voyons demain (samedi) mais nous y sommes plus ou moins”, a déclaré Roberto Mancini en conférence de presse, dans des propos rapportés par Goal. “C’est un plaisir pour moi, de pouvoir compter sur des joueurs qui sont en excellente condition et mentalement calmes. Lorsque vous faites des choix, onze choix, les autres seront là, prêts à entrer et à changer la donne. Pour nous, cela doit être une chance.”

Le sélectionneur italien a également été questionné sur Moise Kean, absent de la liste de la Squadra azzurra. “Nous avons été désolés de ne pas l’amener, ainsi que Politano, Mancini et d’autres. Moise sait qu’il peut être un grand joueur de l’équipe nationale dans le futur, cela dépendra de lui comme des autres. Il a d’énormes qualités qu’il peut améliorer : je l’aime, je sais qu’il a de la qualité et pour nous, c’était une déception de le laisser de côté, lui et d’autres.” Pour rappel, Moise Kean (21 ans) a été prêté au PSG cette saison et souhaiterait poursuivre l’aventure avec le maillot parisien lors de l’exercice 2021-2022.