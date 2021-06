Kays Ruiz-Atil se dirige bien vers le Barça (Sky Italia)

Avec les absences dues aux blessures, Covid et suspensions, Kays Ruiz-Atil a joué quelques matches avec l’équipe première la saison dernière (7 matches, 181 minutes). Mais en fin de contrat le 30 juin, il a décidé de ne pas prolonger son contrat et il a alors terminé sa saison avec l’équipe U19 des Rouge & Bleu. Libre de tout contrat dans quelques jours, Ruiz-Atil devrait prendre le chemin de l’Espagne et du FC Barcelone pour la suite de sa carrière selon les informations de Sky Sport Italia. Un club que connaît très bien le milieu offensif puisqu’il était à la Masia – centre de formation du club catalan – avant de rejoindre le PSG. Le média sportif italien explique que dans un premier temps, il jouera avec l’équipe B.