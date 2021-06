Verratti pressenti pour débuter le match Italie / Autriche (Sky Italia)

Après avoir parfaitement maîtrisé ses rencontres de la phase de groupes (3 victoires, 7 buts marqués et 0 encaissé), l’Italie affrontera l’Autriche dans le cadre des 8es de finale de l’Euro 2020 (samedi 21h à Wembley). Pour cette rencontre, le sélectionneur de la Nazionale – Roberto Mancini – pourra compter sur Marco Verratti, qui a effectué un retour décisif lors de la victoire face au Pays de Galles (1-0). Après plus d’un mois d’absence en raison d’une blessure à un genou, le milieu de terrain du PSG a rayonné face aux Gallois (90 minutes, 136 ballons touchés, 103 passes réussies et 5 occasions créées) avec une passe décisive à la clé.

Pour cette rencontre face aux Autrichiens, Marco Verratti sera en concurrence avec Manuel Locatelli – qui a réalisé un début d’Euro remarqué -pour accompagner Nicolò Barella et Jorginho au milieu. Et d’après les informations de Sky Italia, le joueur du PSG est pressenti pour disputer cette rencontre en tant que titulaire. “Dans la tête de Mancini, l’hypothèse d’une titularisation de Verratti commence à s’affirmer, avec la possibilité de faire entrer en cours de jeu le milieu de terrain de Sassuolo”, rapporte le correspondant italien, Paolo Assogna.

XI probable de l’Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Berardi, Immobile, Insigne.