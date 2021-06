Mankowski : “Kimpembe est un vrai guerrier”

Presnel Kimpembe est titulaire indiscutable avec l’Equipe de France depuis le début de l’Euro. Le défenseur central réalise de très bonne prestation et semble petit à petit s’imposer comme un joueur incontournable des Bleus. Pierre Mankowski, son ancien sélectionneur chez les Espoirs, n’est pas surpris.

“Je le trouve excellent. Il est très bon, très dur sur l’homme, très propre. Il a une bonne relance, est appliqué, concentré, ça se sent même de loin. Il avait vraiment besoin de progresser sur la concentration. Car il y avait toujours un moment où il se relâchait un peu et où il pouvait sortir du match quelques instants. On le sent dans son allure, ses regards, sa manière d’observer. Il n’y a pas de relâchement. Il a énormément gagné sur ce point et peut rester appliqué durant 90 minutes. Cela ne me surprend pas de le voir titulaire indiscutable, assure Mankowski pour Le Parisien. Avec les Espoirs, déjà, il était arrivé petitement et s’était imposé. Aujourd’hui, c’est l’un des premiers noms sur la feuille. On sait qu’il est solide et qu’on peut lui faire confiance. C’est un vrai guerrier. On n’a pas envie d’aller l’embêter.“