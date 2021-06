Varane : “Avec Kimpembe, nous avons des qualités complémentaires”

Mardi soir, la France a réalisé une prestation solide en battant l’Allemagne (1-0) pour son entrée en lice à l’Euro. Les Bleus devront confirmer ce bon résultat ce samedi face à la Hongrie (15 heures), dans le cadre de la 2ème journée du groupe F. La solidité défensive de l’Equipe de France a notamment été félicitée par les observateurs du football. Titulaire en défense centrale avec Presnel Kimpembe, Raphaël Varane est revenu – en conférence de presse – sur sa complémentarité avec le joueur du PSG.

“C’est avant tout une performance qui est collective. Quand Kylian (Mbappé) perd un ballon et qu’il le récupère cinq secondes plus tard, quand on voit Karim (Benzema) faire les efforts ou Antoine (Griezmann) revenir très bas à certains moments du match, ça nous donne de la force. Derrière, nous allons aussi les pousser et les mettre dans des bonnes conditions pour attaquer. C’est vraiment une prestation collective. C’est ça qu’il faut mettre en avant”, a déclaré Raphaël Varane ce mercredi depuis Clairefontaine. “Kimpembe et moi avons des qualités complémentaires. On parle beaucoup, que ce soit avant le match, à la mi-temps ou sur le terrain pour savoir qui est au marquage et en couverture. Plus on joue ensemble, plus on a des automatismes. Sur ce genre de matches, ce n’est pas une question de motivation. C’est plutôt une question de concentration et de détermination dans ce que l’on fait. On se motive l’un et l’autre, et également avec les autres coéquipiers en défense. On a aussi beaucoup parlé avec nos milieux pour bien défendre et réussir à contrer les attaques adverses. On a joué contre une belle équipe où il y avait beaucoup de permutations, de mouvements et de décrochages en profondeur. Il fallait donc être très concentrés. On a beaucoup discuté pour réussir à être performant.”