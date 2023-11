Manuel Ugarte revient sur son geste face à Rodrigo De Paul

A l’occasion de la trêve internationale, l’Uruguay est engagée dans la course à a qualification à la Coupe du Monde 2026 en Zone AmSud, avec Manuel Ugarte dans ses rangs. Ce dernier a largement fait parler de lui ces derniers jours pour un geste obscène face à l’Argentine, et plus précisément Rodrigo De Paul.

C’est à l’occasion de la cinquième journée des qualifications Zone AmSud de la Coupe du Monde 2026 que l’Argentine s’est dressée face à l’Uruguay. Si les hommes de Marcelo Bielsa se sont imposés sur le score de 0-2 grâce à des réalisations de Ronald Araujo et Darwin Nunez, c’est le face-à-face entre le joueur du PSG, Manuel Ugarte, et Rodrigo De Paul qui a fait davantage parler de lui. En effet, après une faute subie par Lionel Messi, le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid a couru au secours de La Pulga, ce qui lui a valu une moquerie on ne peut plus obscène de la part de l’Uruguayen du Paris Saint-Germain. Ce dernier, au cours d’un entretien avec le média local Sport 890, est revenu sur cet épisode : « Quand on m’a dit que mon geste était devenu viral, je n’ai rien compris, puis je l’ai vu, et j’ai voulu mourir. Ce n’est pas bon. Il a pris de l’importance à Paul est resté sur le terrain« . Le joueur recruté cet été par le PSG a ensuite évoqué le déroulé de la rencontre : « Nous sentions que le match était confortable pour nous. Les premiers ballons sont importants, voler, faire les bonnes passes. Le cadre du stade était incroyable mais nous ne pouvions pas perdre notre concentration car nous avions l’Argentine devant nous […] Bielsa m’a demandé de surveiller Messi dans ma région et d’être attentif au changement d’homme. Parfois, j’ai dû contrôler De Paul et Julián Álvarez« .

Le geste d'Ugarte à De Paul, après une faute sur Messi.

Le geste d'Ugarte à De Paul, après une faute sur Messi.

Dans la continuité de cette victoire en Argentine, l’Uruguay de Manuel Ugarte va poursuivre sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026 avec une rencontre face à la Bolivie dans la nuit de ce mardi à mercredi (00h30). Cependant, le rassemblement international prend fin pour le milieu de terrain du PSG. En effet, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, l’ancien du Sporting Portugal rejoindra le Campus PSG dans les prochaines heures : « Je pars (aujourd’hui) à midi. Vendredi, nous jouons face à Monaco. J’aurais adoré être là contre la Bolivie aujourd’hui« , a-t-il déclaré, toujours pour nos confrères uruguayens de Sport 890.