Manuel Ugarte est la bonne surprise du début de saison du PSG. Le milieu de terrain a livré trois belles prestations pour ses premiers pas sous le maillot Rouge & Bleu. Il estime qu’une équipe est en train de naître au PSG.

Manuel Ugarte a été recruté pour 60 millions d’euros par le PSG au Sporting CP cet été. Un montant qui en a surpris plus d’un. Mais l’international uruguayen (22 ans) a très rapidement mis tout le monde d’accord dès ses premiers matches avec le champion de France. Il semble être le profil qui manquait à l’entrejeu parisien. Hier soir contre Lens, il a encore offert une très belle performance sur la pelouse du Parc des Princes. À l’issue de cette dernière, il s’est arrêté en zone mixte. Les demandes de Luis Enrique, ses performances, son association avec Zaïre-Emery et Vitinha. Ugarte s’est confié dans des propos relayés par Le Parisien.

Son intégration

« Je suis très heureux et me sens très à l’aise. De plus en plus à l’aise. Je suis très heureux ici, c’est une belle équipe avec laquelle jouer. Grâce à mes coéquipiers, le staff technique, le club et la ville, je crois qu’une équipe est en train de naître et aujourd’hui on l’a démontré.«

Les consignes de Luis Enrique

« Il demande à l’équipe en général et à moi personnellement de récupérer le plus rapidement possible et ça c’est très important. Nous créons des occasions quand nous avons le ballon et quand nous le perdons nous le récupérer le plus rapidement possible pour attaquer à nouveau.«

Le trio au milieu avec Vitinha et Zaïre-Emery

« C’est incroyable ! Ce sont deux joueurs avec beaucoup de qualités, avec beaucoup d’intensité. C’est un plaisir de jouer avec eux et je crois que l’on a fait un grand match aujourd’hui.«

📹 Warren Zaire-Emery sur Ugarte : "Manu… Il est FOU ! Il récupère trop de ballons !" 🤣🌟



🎤 @mehdihouzi pour @CanalSupporters #PSGRCL pic.twitter.com/Pw16vqAy2v — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 26, 2023

Soulagé après la première victoire ?

« Sans aucun doute ! C’est important à domicile. L’ambiance a été incroyable. Vraiment incroyable. On a fait un gros match et nous avons dominé une grande partie de la rencontre contre une grande équipe. C’est vrai que Lens est une grande équipe. On a eu beaucoup d’occasions. On a fait un grand match mais on peut jouer encore mieux.«

Jouer avec Mbappé

« C’est incroyable ! C’est le meilleur joueur du monde. Il me surprend chaque jour. Tout chez lui me surprend, son habileté et ses qualités techniques. Il a marqué deux buts et a beaucoup apporté à l’équipe.«